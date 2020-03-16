"Маска не спасла дочку от коронавируса": Кравец рыдает из-за несчастья в семья

Коварный коронавирус пришел на элитную Рублевку. В доме самой известной местной жительницы Алены Кравец случился переполох.



Все началось с болезни 12-летней Даниеллы – наследницы певицы. Сухой кашель и не спадающая высокая температура дали основания заподозрить у девочки коронавирус, тем более что она недавно вернулась из Италии. И хотя, как уверяет Алена, дочь ходила за границей в медицинской маске, от болезни это не спало.

Врачи скорой помощи настаивали на немедленной госпитализации, но рыдающая из-за несчастья Алена упросила не отправлять девочку в стационар, пообещав срочно сдать все анализы. Теперь к ней ежедневно приезжают врачи и следят за состоянием.

"Я и сама минимизировала выходы в свет и на улицу вообще, – говорит Кравец. – Знаю, что "вирус летучих мышей" не выдерживает высоких температур, поэтому каждый день греюсь в домашней сауне или русской бане. Еще хорошо помогает чеснок, но где его сейчас взять? Прежде закупками продуктов занималась моя домработница, но она, испугавшись, покинула нас. Вот и крутись, как хочешь!"

Переживает Кравец и из-за работы. "В марте планировались две презентации: моего авторского парфюма и чуть позже – моей новой песни, но из-за ограничений по массовым мероприятиям и закрытия границ (мои поклонницы из разных стран собирались приехать на презентации), проведение их приходится отложить на какое-то время. Все это неприятно, конечно. Бизнес не только у меня – у многих страдает", – уверяет Алена.

"Наша ситуация, к счастью, еще не такая напряженная, как в близкой мне Италии. Там в Риме живет моя сестра с семьей. Вот у них настоящая чрезвычайная ситуация: все сидят по домам в страхе, что зараза где-то совсем близко, относятся ко всем с подозрением, лишь раз-два в неделю с разрешения и под контролем властей выбираются в магазин. Очень волнуюсь за всех моих близких. Как говорится, все под Богом ходим", – подчеркивает Кравец.