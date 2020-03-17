Ляйсан Утяшева нашла плюсы в эпидемии коронавируса в России

Телеведущая успокоила пользователей Сети. Она выложила в "Инстаграм" откровенное фото, рассказав, чем собирается заняться на карантине.
На снимке гимнастка позирует в бюстгальтере без бретелек и черных колготках. По мнению Ляйсан Утяшевой, не стоит бояться болезни. Она рекомендовала проводить освободившееся время с пользой для ума и тела, передает Пятый канал.
Звезда согласилась с тем, что эпидемия коронавируса разрушила планы людей. Но в карантине она нашла плюс, предложив подписчикам самореализоваться.
Ляйсан Утяшева отметила, что теперь "весь мир уже научили мыть руки". Теперь, по ее словам, можно заняться чтением и спортом.
Жена шоумена Павла Воли подчеркнула, что не стоит сходить с ума и предаваться истерии вокруг эпидемии коронавируса. Поклонники Ляйсан Утяшевой согласились со знаменитостью. Фолловеры отметили, что на карантине займутся ремонтом и больше внимания уделят семье.
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