"Долг матери": Самойлову поддержали в желании лишить рэпера Джигана родительских прав

Светский обозреватель считает, что бизнесвумен не сможет называться матерью, если не отлучит наследников от отца. Мнением о скандальной ситуации в семье рэпера Джигана Миро поделилась в своем микроблоге в ЖЖ.
Она полагает, что супруга звезды озвучила правильный выход из сложной ситуации. По словам блогера, женщина может терпеть насилие по отношению к себе, но когда встает вопрос жестокого воспитания детей, любая мать должна принять меры.
Миро предположила, что Оксана Самойлова находится в денежной зависимости от знаменитого мужа и боится остаться без средств к существованию. Однако в голове модели, считает Миро, должен прозвучать голос разума. В противном случае она уже не решится на такой смелый шаг.
Напомним, о разладе в семье рэпера Джигана стало известно 8 марта. В Международный женский день Оксана Самойлова написала в своем инстаграм-аккаунте, что не хочет "просыпаться в этот мир". Музыкант же вышел в прямой эфир без бровей и бороды, ругался матом и заявил, что находится в психушке.
Вскоре появилась информация о том, что модель собирается развестись с рэпером Джиганом после нападения мужа. Оксана Самойлова и певец прожили в браке восемь лет. Они воспитывают четырех детей – сын появился на свет 18 февраля этого года.
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