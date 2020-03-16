Наркоманка Боня назвала коронавирус благом для планеты

Виктория Боня высказалась по поводу истерии вокруг китайского вируса. Женщина озвучила нетрадиционную точку зрения.

Ведущая считает, что новая инфекция, уже напугавшая мир, пойдет человечеству на пользу. Женщина отметила, что люди довели Землю до кризиса, поэтому будет лучше, если наша численность уменьшится. "Планету убили, планету загубили. И для меня страшнее гораздо, что погибнет планета", – сказала Виктория Боня.

Телеведущую не пугает, что люди могут не справиться со смертоносной инфекцией. "То, что человечество вымрет, на половину даже если, для меня это не так страшно", – считает звезда. В видео, опубликованном в телеграм-канале "Только никому", девушка отметила, что не боится ради будущего планеты оказаться в числе тех, кто не перенесет коронавирус.

Возможно, подобные мысли пришли в голову к Виктории Боне после возвращения из путешествия по Перу. Там девушка вместе с сестрой и мамой проходила тайный шаманский обряд. Кто знает, может, именно галлюциногенная аяваска так подействовала на телеведущую. Напомним, несколько дней назад в студии шоу "Прямой эфир" Виктория пыталась доказать окружающим пользу наркотического снадобья. Как оказалось, Боня уже десять лет практикует ритуал "Аяваска", оправдывая это очищением и просветлением.