Старые руки пропавшей Бони вызвали пересуды

Блогер в своем ютуб-канале напомнил, что знаменитость пропала в Перу и уже несколько дней не выходит на связь. Поклонники не на шутку обеспокоены: уж не попала ли Виктория Боня в беду?
Солнцев показал фото знаменитости. "Боне досталось за старые руки", – отметил экс-участник шоу "Дом-2". Косметолог выдвинула свою точку зрения о том, почему модель не дает о себе знать. "Думаю, с ней все хорошо", – уверена Овсепян.
В свою очередь шоумен отметил, что у Виктории Бони "снесен" "Инстаграм". Напомним, об исчезновении телеведущей стало известно недавно. Она сообщила о предстоящем путешествии в Перу – в джунгли, где до сих пор обитают племена каннибалов, после чего пропала из поля зрения.
Как писали "Дни.ру", позже оказалось, что Виктория Боня засветилась в "Сторис" в инстаграм-аккаунте Шамана Омара. На фото светская львица запечатлена в компании двух пожилых женщин. Модель в кадре выглядит счастливой и веселой.
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