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Виктория Боня внезапно объявилась после известия о пропаже

Виктория Боня. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Пару дней назад стало известно об исчезновении Виктории Бони. Она сообщила о предстоящем путешествии в Перу – в джунгли, где до сих пор обитают племена каннибалов, после чего пропала из поля зрения.
прочитано 2195 раз

Загадочную ситуацию прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян. По его мнению, ситуация с пропажей телеведущей очень похожа на историю с Натальей Андрейченко, которая перестала выходить на связь, оказавшись в Мексике. Специалист уверен, что в обоих случаях это не более, чем пиар-ход.

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"Такое впечатление, что случай с Боней открыл некое ноу-хау для для всех, кто хочет о себе напомнить. В случае с Викторией Боней подозрительно молчали ее миллионы подписчиков, в реальное существование которых я не особо верю. Единицы ее искали по "Инстаграму", но не более. Похоже, что Викторией все так же хорошо, как и с Натальей", – высказался Манукян.

Оказалось, пропавшая Боня засветилась в "Сторис" в инстаграм-аккаунте Шамана Омара. На фото светская львица запечатлена в компании двух пожилых женщин. Виктория выглядит счастливой и веселой.

"И пусть Андрейченко не переживает, мы о ней не забыли. А о Боне случайно вспомнили", – съязвил Манукян. 

28 января 2020, 13:03

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Даже канибалы эту путану-заразу не съели. А жаль.
Гость
Ответить
Пропала-нашлась,блин,какая актуальная новость о какой-то ... без царя в голове.
Гость
Ответить
Писец ,гос.дума принемает участие в поисках проститутки.Ну и дела.
Гость
Ответить
Она никуда и не пропадала, затихарилась, чтобы напомнить о себе. Кому ты нужна??? Иди, лови очередного богатенького буратинку, это твой конек! Любыми способами лезешь в так называемый "бомонд", но ...........
Гость
Ответить
Ну, кто такая Боня, проститутка домовская, да и не только! Бегает за богатенькими мужичками-дураками. Старость себе обеспечила, родила от миллионера дочь, что и хотела, а замуж не взял, говорит, у нас такого <цензура> своего хватает. Таким образом, она напоминает о себе, якобы пропала. Вот как надо делать пиар для себя! А кому он нужен этот пиар, кому???
TOMOC
Ответить
ети украинки ебонят россиян новостями то я тут то не тут, ну хоть бы один перуанец ущипнул ету кабылу за ж о п у, приструнил, не интрестно нам
ГостьЯ
Ответить
Это кому-то интересно?
1

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