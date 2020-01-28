Виктория Боня внезапно объявилась после известия о пропаже

Загадочную ситуацию прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян. По его мнению, ситуация с пропажей телеведущей очень похожа на историю с Натальей Андрейченко, которая перестала выходить на связь, оказавшись в Мексике. Специалист уверен, что в обоих случаях это не более, чем пиар-ход.
"Такое впечатление, что случай с Боней открыл некое ноу-хау для для всех, кто хочет о себе напомнить. В случае с Викторией Боней подозрительно молчали ее миллионы подписчиков, в реальное существование которых я не особо верю. Единицы ее искали по "Инстаграму", но не более. Похоже, что Викторией все так же хорошо, как и с Натальей", – высказался Манукян.
Оказалось, пропавшая Боня засветилась в "Сторис" в инстаграм-аккаунте Шамана Омара. На фото светская львица запечатлена в компании двух пожилых женщин. Виктория выглядит счастливой и веселой.
"И пусть Андрейченко не переживает, мы о ней не забыли. А о Боне случайно вспомнили", – съязвил Манукян.
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