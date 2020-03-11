Мечтающая набрать вес Боня днями морила себя голодом

В своем инстаграм-аккаунте бизнес-леди выложила "Сторис", в которых подвела итоги лечебного голодания, которое завершилось накануне. Было странно слышать подобное от болезненно худой телеведущей. Она не раз признавалась, что пытается набрать вес и мечтает об аппетитных формах. Девушка активно занимается спортом и не отказывается от калорийной пищи. Также она много бегает, так как хочет сделать ноги более рельефными.
Однако ради разгрузки организма Виктория Боня решилась на четырехдневное голодание. Результат ведущую приятно удивил, и она поделилась итогамии. Как отметила бывшая участница "Дом-2", она заметила прилив энергии и преображение кожи. "Глаза начинают сиять, усталость и потухшесть уходит", – радостно сообщила девушка. Также она рассказала, что чувствует, будто за спиной выросли крылья, а лицо заметно похудело.
Достигнутого эффекта Виктория Боня посчитала достаточным и начала медленно выходить из голодовки. Для этого она заказала сыроедческие деликатесы, а также понадеялась, что скоро сможет поесть чебуреки и плов.
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