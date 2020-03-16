Оскандалившийся Джиган выволок из дома новорожденного сына

Джиган опубликовал в своем инстаграм-аккаунте кадры из Майами. На них мужчина как ни в чем не бывало гуляет с ребенком.

Около недели назад разразился скандал вокруг семьи известного рэпера. Артист вел себя неадекватно во время прямых эфиров в соцсетях: матерился при детях, просил дочь принести ему пиво, находился в кадре в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Позднее Джиган отправился на реабилитацию, где должен был пройти курс лечения от зависимостей. Все это время Оксана Самойлова оставалась одна с четырьмя детьми и практически не выходила на связь, лишь пугая подписчиков загадочными "Сторис". Пару дней назад женщина прервала молчание и заявила, что должна помочь отцу своих детей выбраться из беды. Ходили слухи, что в клинике Джиган проведет минимум полгода, однако, судя по всему, мужчина уже вернулся домой и даже выволок на прогулку новорожденного сына.

Рэпер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте кадры, на которых видно, как он катит перед собой коляску с Давидом по спортивной площадке. Мужчина в шутку предлагает младенцу попробовать закинуть мяч в волейбольную корзину. "Утром никого нет, шикарная погода – весна", – сообщил подписчикам артист. Однако пока неизвестно, простила ли его Оксана Самойлова, или лишь разрешила общаться с детьми.