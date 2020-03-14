Певица Самойлова отказала сестре в поддержке после скандала с Джиганом

Скандал вокруг звездной четы набирает обороты – пиарщики Джигана и Оксаны Самойловой отмалчиваются. Родные пары также не спешат прояснять ситуацию.

Неоднозначная ситуация в семье известного рэпера случилась около недели назад. Мужчина начал выкладывать странные "Сторис" и вести приямые эфиры в состоянии алкогольного опьянения. Артист позволил себе материться при детях, просил дочь принести ему пиво и размахивал перед камерой косяком. Пользователи были в шоке от подобного поведения Джигана. Позже выяснилось, что рэпера отправили на принудительное лечение в клинику, где он проведет около полугода.

Все эти тревожные дни Оксана Самойлова не выходила на связь и никак не комментировала ситуацию. Поползли слухи, что ей и детям крепко досталось от мужа, который не мог себя контролировать. Однако в итоге девушка все же опубликовала пост, в котором уверила подписчиков, что она в целости и сохранности.

До сих пор неясно, что же случилось на самом деле. Ни помощники, ни пиарщики пары не дают комментариев. Даже не менее звездная родственница модели Юлия Самойлова отказалась публично поддержать двоюродную сестру. PR-директор певицы отметил, что девушка не будет ничего говорить, сославшись на "дела семейные", сообщает "Комсомольская правда". Артистка не считает нужным вмешиваться в странную историю.

Впрочем, девушки даже не подписаны друг на друга в соцсетях, хотя не скрывают родство. В недавнем интервью Юлия Самойлова рассказала о детстве в Ухте и о том, как гуляла во дворе с будущей женой известного рэпера.