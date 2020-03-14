"Место силы": Юлия Барановская сбежала с детьми на "край света"

Знаменитость с тремя детьми отправились в Иркутскую область. В своем инстаграм-аккаунте Юлия Барановская поделилась серией живописных кадров с отдыха. Она призналась, что давно мечтала увидеть Байкал, и это семейное путешествие стало одним из самых запоминающихся.
По словам Юлии Барановской, они с детьми очень счастливы увидеть это чудо природы. Она добавила, что Байкал – "абсолютно точно место силы".
Отметим, что добираться до Иркутской области из Москвы Юлии Барановской за 5000 километров было нелегко. Но это не остановило путешественников.
В настоящее время знаменитость с детьми уже вернулась домой. Теледива посетовала только на то, что они не успели увидеть все заповедные места региона.
Многие поклонники отмечают, что 34-летней Юлии Барановской удается выглядеть намного младше своих лет. Так, ранее россияне отмечали, что в одной из фотосессий со старшим сыном ведущая выглядит, как его сестра, но не как мама.
Напомним, после расставания с футболистом Андреем Аршавиным Юлия Барановская одна воспитывает троих детей. Звезда признавалась, что именно наследники являются ее главной гордостью.
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