"Как брат с сестрой": Юлия Барановская восхитила съемкой с повзрослевшим сыном

В своем инстаграм-аккаунте звезда гордо заявила, что чем старше сын, тем моложе мама. Кроме того, Юлия Барановская призвала не оспаривать это утверждение.
Фолловеры в комментариях живо откликнулись на публикацию, отметив, что знаменитость выглядит юно рядом со своим 14-летним ребенком, сообщает Пятый канал. "Как брат с сестрой", – высказался один из подписчиков. Другой посчитал, что Юли Барановская смотрится ровесницей подростка.
Напомним, недавно звезда удивила россиян сменой имиджа. Телеведущая выложила в микроблог фотографию, на которой она блондинка. Однако поклонники быстро обнаружили подвох, угадав, что звезда просто надела парик.
Как писали "Дни.ру", ранее в Сети распространились слухи о том, что знаменитость крутит роман со своим женатым соведущим по шоу "Мужское/Женское" Александром Гордоном. Юлия Барановская опровергла сплетни, заявив, что хорошо знакома и дружит с его супругой Нозой.
Юлия Барановская в одиночку воспитывает троих детей (Артема, Яну и Арсения) от бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина. Несмотря на это, она сумела сделать головокружительную карьеру на телевидении и стать эталоном женской мудрости и красоты для россиянок.
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