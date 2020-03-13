"Ничего такого": Варнава плюнула в народ после съемок в богохульном клипе Киркорова

Екатерина Варнава стала новой героиней программы "Пятница с Региной". Девушка поделилась мнением о скандальном видео Филиппа Киркорова, в котором приняла участие.

Юмористка отметила, что крайне уважительно относится к королю российской эстрады за бесстрашие, с которым он подходит к созданию контента. Например, мужчина не побоялся открыть для себя новый формат, когда задумал снять видео на песню "Цвет настроения синий". "Это же получилась совершенно грандиозная работа с точки зрения того, что большой человек, артист не испугался того, как на это отреагируют, как к этому отнесется его аудитория или новая аудитория, которая, кстати, после этого клипа подтянулась", – рассказала Екатерина Варнава. Таких людей на нашей эстраде очень немного, считает юмористка. Именно из уважения к таланту Филиппа Киркорова она не побоялась сняться в столь откровенной роли искусительницы священника.

"Для тех, кто писал, как вас впустили в церковь, как вообще посмели... Это все снималось не в церкви, а в Путевом дворце, который находится в центре Москвы. Ничего такого, что могло оскорбить и обидеть верующих, нет. Как мне кажется, это получилась вариация на тему", – считает артистка. Она уверена, что большое количество фильмов, клипов, произведений искусства изображает невест Христа в не самых положительных образах. И это тоже можно рассматривать как оскорбление чувств верующих.

Как уверяет актриса, единственная цель подобных работ ее знакомых – проверить, сможет ли креативная группа перейти на новый уровень. Большая часть подобных видео ориентирована не на публику, и команде в целом все равно, как народ отреагирует, хотя порой заранее известно, что негативно.

"Мы пытаемся в первую очередь для себя сделать что-то интересное, местами откровенное. Что плохого?" – недоумевает Варнава.

Она уверена, что с какого-то момента в нашей стране появилось слишком много запретов на самовыражение. "Нельзя это делать, нельзя об этом говорить, нельзя с этими людьми общаться и так далее", – жалуется Екатерина, желающая иметь больше простора для творчества.