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Андреева с Первого канала обвинила телевидение в бедах россиян

Екатерина Андреева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Андреева стала гостьей ютуб-программы "Эмпатия Манучи". Она рассказала, как относится к россиянам, и почему люди стали злыми.  
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Бессменная ведущая вечернего выпуска новостей на федеральном канале признала, что рейтинги телевидения падают. Екатерина Андреева уверена: это происходит из-за всеобщей агрессии.

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Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Сотрудница Первого канала заявила, что с подобными настроениями в обществе невозможно "совершать прорывы вперед". Чтобы изменить ситуацию, необходим правильный посыл – чистое сердце и любовь.

Андреева неоднократно признавалась, что не смотрит телевизор. Она считает, что пора перестать показывать насилие и упавших на самое дно соотечественников. По словам Екатерины, с экранов только и рассказывают о мужьях, зарубивших топором жен, об известных личностях, ведущих разгульный образ жизни. 

"Выдирание волос, крики, вопли, какие-то истории про каких-то маргинальных людей – это не история России. Русские люди – это не аутсайдеры, это не история алкоголизма российского, это не история постоянных измен каких-то артистов. Это история красивых, простых, умных, творческих людей, которые делают нашу страну такой, какой она всегда была. Страной-победительницей. А сейчас навязывается стереотип страны-аутсайдера", – высказалась ведущая. 

Все это не идет на благо развития государства, уверена Андреева. Если огромному количеству россиян показывать только алкоголиков, это будет иметь пагубные последствия для их сознания. Это тоже люди, но их надо лечить, а не показывать на федеральных каналах, отметила ведущая. 

В комментариях к программе "Эмпатия Манучи" народ отметил, что Екатерина лицемерит, путая причину и следствие. "Такая двуличная и лживая эта гражданка Черногории! То есть она в вашей программе осуждает то, что сама 30 лет пропагандирует", "Хорошо жить без зависти и злобы, когда ты гражданка другой страны с хорошими сбережениями. В России с зарплатой 20 тысяч (если повезет) и отобранной пенсией иногда люди не могут жить по принципу Екатерины Андреевой", – написали пользователи "Ютуб".

Автор: 13 марта 2020, 14:32

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