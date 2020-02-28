"Не для слабонервных": Екатерина Андреева приняла кардинальные меры в борьбе со старением

Вечно молодая Екатерина Андреева продолжает делиться рецептами красоты с подписчиками. До этого телеведущая рассказала, как питаться, чтобы оставаться стройной. Также звезда Первого канала советовала принимать контрастный душ для бодрости и свежего внешнего вида.
На этот раз Андреева удивила поклонников. Она сняла видео в кабинете косметолога, где специалист ввел иглы в кожу ее лица и шеи.
"Энергия древних знаний, соединенная с новым видением, дает результат. Любой шрам на теле прерывает спокойное и здоровое течение энергии ци, которая питает наш организм, перемещаясь по позвоночнику снизу вверх. Есть энергия – есть жизнь. Нет ее – и все замирает", – написала Екатерина.
Фолловеры телеведущей не стали скрывать, что вряд ли согласились бы на такое, поскольку процесс выглядит болезненно. Одна из поклонниц назвала Андрееву дикобразом.
"Во всем экстремалка. Сильная женщина", "Не для слабонервных", "Я смотрел, мне стало больно", "Елка ежику сказала: "У тебя иголок мало", – прокомментировали увиденное подписчики.
Телеведущая уже публиковала в своем инстаграм-аккаунте фотографию с иглами на лбу. Однако тогда зрелище было не таким пугающим.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Кого еще тошнит от стариков?..
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Реалист - кибер-рыцарь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Россия
Бабаевский шоколад мммм(Продолжаем)