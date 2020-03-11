"Не надо – больно!": издевательства Плющенко над сыном вызвали шок

Фигурист Евгений Плющенко хочет сделать из сына настоящего чемпиона. Семилетний Саша старается оправдать ожидания отца, поэтому соглашается на изнурительные тренировки даже дома. Жена спортсмена Яна Рудковская сняла на камеру эти занятия и опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
На видео Евгений пытается посадить Сашу на шпагат, но мальчик, судя по всему, испытывает дискомфорт. "Не надо – больно!" – молит отца юный спортсмен. Однако Плющенко не обращает внимания на крики сына и продолжает заниматься его растяжкой. Замечая, что муж прикладывает слишком много сил, Яна пытается заступиться за отпрыска.
Поклонников напугали такие тренировки. "Камера пыток, а не дом!" – написал один из них. Фолловеры пожелали Саше стойкости и больших побед.
Отметим, что Плющенко-младший полноценно выступает на соревнованиях. Рудковская ранее пояснила, что сын хочет заниматься спортом, поскольку мечтает стать чемпионом.
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