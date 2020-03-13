Не Варум: счастливый Агутин обнародовал фото любимой женщины

Леонид Агутин до глубины души потряс своих фанатов, публично обратившись к женщине, которая занимает в сего сердце большое место. Популярный певец обратился к ней публично, не скрывая своих чувств.

Леонид Агутин уже много лет признается в любви своей супруге, коллеге, партнерше Анжелике Варум. В этом году будет 20 лет, как артисты официально оформили отношения. Однако вместе они гораздо больше.

Но есть и, как минимум, еще две женщины, к которым популярный исполнитель испытывает нежные чувства и не боится публично о них говорить. Речь идет о дочери Леонида и Анжелики Елизавете, которая много лет уже живет в Америке, где у певцов есть собственные апартаменты, а также о наследнице исполнителя от фактического брака с балериной Марией Воробьевой.

С артисткой молодой Леонид Агутин познакомился задолго до того, как закрутил роман с Анжеликой Варум. От этих отношений у певца родилась дочь Полина. Сейчас она уже взрослая, живет с матерью за границей. Однако с наследницей Агутин поддерживает отношения.

Так, накануне, 12 марта, Леонид поздравил Полину с днем рождения. Ей исполнилось 24 года. Певец обнародовал фотографию именинницы и посвятил ей трогательные слова. "Доченька моя старшая! Гордость и надежда! После того, как в 4 года ты научилась читать, писать и рассуждать, как взрослый человек, когда я обнаружил в тебе улыбку каждому существу, увидел, как ты отдаешь кусочек сердца каждому, кто в тебе нуждается, я перестал беспокоиться о том, кто из тебя вырастет", – начал свое поздравление Агутин.

Далее он признался, что тогда начал переживать за то, какое окружение будет у дочери. "Поленька, любовь моя, Полина Леонидовна, пусть удача тебе сопутствует, пусть здоровье не подводит и пусть мир этот несовершенный будет хоть немного достоин тебя!" – пожелал певец наследнице у себя в "Инстаграм". В заключение он отметил, что дочке пока везет с людьми.

В комментариях к посту отметилась и сама именинница. Она поблагодарила отца: "Папа, спасибо ♥️ как всегда, очень трогательно 😢".