Варум неожиданно отреагировала на интимное обращение Агутина

Леонид Агутин публично обратился к своей жене Анжелике Варум. Певица выступила с ответом, причем весьма необычным.

Все началось с того, что Леонид Агутин обнародовал архивные снимки, сделанные во время их первой совместной фотосессии в далеком 1997 году. Тогда артист начал сотрудничать с певицей Анжеликой Варум. Они записали первый совместный трек "Королева", который стал хитом на долгие годы. Даже сейчас он пользуется бешеной популярностью среди их многочисленных слушателей.

Вскоре творческие отношения переросли в личные. В браке артисты уже почти 20 лет. "А в 1998 году 15 января мы стали парой. 22 года назад", – отметил Агутин. Далее он обратился к Варум. "Я люблю тебя, родная, и хочу, чтобы ты была счастлива! Когда ты улыбаешься, весь мир вокруг озаряется ярким и теплым светом. Жаль, конечно, что время летит так быстро. Но ведь так стремительно пролетает только хорошее время. Нам очень повезло. Я не представляю, чтобы я делал без тебя, без твоей нежности и мудрости", – признался исполнитель.

Анжелика ответила не сразу, и ее реакция на столь интимные слова мужа оказалась неожиданной для поклонников. Оказывается, певица забыла о важной дате. "Люблю тебя, мой мальчик! Дорожу тобой! И как же это трогательно, что именно ты, а не я, помнишь все даты! В очередной раз каюсь за свою память девичью. Иду варить праздничный борщ!" – написала мужу артистка.

К поздравлениям Анжелике Варум и Леониду Агутину, помимо подписчиков в "Инстаграм", присоединились друзья из отечественного шоу-бизнеса. Продюсер Игорь Крутой отметил: "Дорогие Машенька и Леня, вот именно ваш брак был заключен на небесах!" Ему вторит певица Лолита Милявская: "Моя любимая! Прочла Леню! Теперь тебя! Я так люблю сам смысл слова "пара"! Это вы! Это неоспоримая любовь. С годовщиной!"