"Большая модница": Исаеву сняли в кофточках покойницы Началовой

"Перед началом работы над лентой сценаристы взяли интервью у родных Юли – ее родителей и дочери, у ее менеджмента – концертного директора и тур-менеджера, у меня, – рассказала Исаева. Все эти воспоминания и легли в основу сценария, хотя, конечно, нашлось место и художественному вымыслу".
Именно поэтому у Анны на съемочной площадке порой возникал диссонанс. "Мне приходилось произносить в кадр заученный текст, хотя я знала, что не совсем так общалась с Юлей, – вспоминает Исаева. Ведь для занятых в картине актеров это – игра, а для меня – моя реальная жизнь, которую надо перенести на экран".
Часть съемок картины проходила в настоящей квартире Началовой. На актерах в кадре ее реальные вещи. "Около суток мы снимали несколько сцен, и мне не хватило собственной одежды, поэтому я с разрешения Юлиной мамы взяла в гардеробной несколько красивых кофточек, в которых и появляюсь в кадре, – сообщила Исаева. – Выбирала самые большие, потому что у нас с ней разные размеры. Юля была большой модницей. Поэтому на исполнительнице главной роли в картине будут Юлины пояса, перчатки, туфли, даже мягкие тапочки, в которых она была в последнее время из-за болезни".
Картина охватывает период, когда Началова была уже известной певицей. Она начинается с трагедии, которая случилась с певицей, и рассказывает о предшествовавших ей событиях. Например, о трех браках звезды – на экране будут все три ее мужа. Правда, как говорят, ни с Дмитрием Ланским, ни Евгением Алдониным, ни с Александром Фроловым создатели картины ничего не утверждали в сценарии.
Что же касается песен Началовой, то, по словам Исаевой, в саундтреке к картине прозвучит реальный голос Юли, за нее никто не пел. "В ленте очень сильный эмоциональный финал, который потряс всех нас, знавших Началову лично, надеюсь, и поклонники его прочувствуют", – заключила Исаева.
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