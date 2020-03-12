"Большая модница": Исаеву сняли в кофточках покойницы Началовой

16 марта, в день смерти Юлии Началовой, на Первом канале состоится премьера долгожданного биографического сериала о певице. Представят его в рамках ток-шоу Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток" как реконструкцию событий из жизни звезды. Корреспондент "Дни.ру" поговорил о картине с Анной Исаевой – пресс-секретарем, подругой и "сетричкой", как называла ее Началова. Самый известный пиарщик страны тоже появится в фильме в роли камео.

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