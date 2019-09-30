Болезнь и смерть Началовой оказались постановкой родственников и Первого канала ради рейтингов

Почти сразу после смерти Юли появилась идея снять о ней байопик – биографический фильм. Режиссер Андрей Загорский делился громкими подробностями: "Фильм будет очень концентрированный, напряженный. Это полный метр и широкий формат, а не сериал из 15 серий. Название – "Буду рядом". Журналисты пронюхали, что бюджет картины превышает 60 миллионов рублей. Правда, пресс-секретарь артистки Анна Исаева уверяла, что-де cемья категорически против.
Да и надо было дождаться полгода со дня смерти Юли, чтобы ее родные вступили в наследство и могли бы распоряжаться авторскими правами на ее композиции – снимать биографический фильм без главных песен исполнительницы было невозможно.
Сейчас же выяснилось, что все это время родственники покойной певицы вели тайные переговоры с Первым каналом. Там, по слухам, предложили серьезный гонорар за возможность снять фильм о мужьях, любовниках, болезнях и, главное, о внезапной смерти артистки.
Как рассказали "Дни.ру" знакомые со съемочным процессом люди, исполнители главных ролей в телевизионной постановке уже определены. Юлию Началову сыграет молодая актриса Марина Орлова. А футболиста Евгения Алдонина, который был вторым мужем исполнительницы, воплотит Алексей Гаврилов (Леман) Оба играли в сериалах на ТНТ – Марина появилась в "Барвихе", Алексей – в "Универе". Оба участвовали и в шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле".
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