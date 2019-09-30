Болезнь и смерть Началовой оказались постановкой родственников и Первого канала ради рейтингов

Cо дня смерти Юлии Началовой прошло более полугода. И все это время ее фигуру превращали в бронзовый безгрешный памятник – шла речь о том, что именем певицы могут назвать улицу в Москве, хотели поставить памятник и освятить в ее честь храм. Теперь – новый поворот.

Почти сразу после смерти Юли появилась идея снять о ней байопик – биографический фильм. Режиссер Андрей Загорский делился громкими подробностями: "Фильм будет очень концентрированный, напряженный. Это полный метр и широкий формат, а не сериал из 15 серий. Название – "Буду рядом". Журналисты пронюхали, что бюджет картины превышает 60 миллионов рублей. Правда, пресс-секретарь артистки Анна Исаева уверяла, что-де cемья категорически против.

Да и надо было дождаться полгода со дня смерти Юли, чтобы ее родные вступили в наследство и могли бы распоряжаться авторскими правами на ее композиции – снимать биографический фильм без главных песен исполнительницы было невозможно.

Сейчас же выяснилось, что все это время родственники покойной певицы вели тайные переговоры с Первым каналом. Там, по слухам, предложили серьезный гонорар за возможность снять фильм о мужьях, любовниках, болезнях и, главное, о внезапной смерти артистки.

Как рассказали "Дни.ру" знакомые со съемочным процессом люди, исполнители главных ролей в телевизионной постановке уже определены. Юлию Началову сыграет молодая актриса Марина Орлова. А футболиста Евгения Алдонина, который был вторым мужем исполнительницы, воплотит Алексей Гаврилов (Леман) Оба играли в сериалах на ТНТ – Марина появилась в "Барвихе", Алексей – в "Универе". Оба участвовали и в шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле".

Родственники Началовой идею воскресить ее на экране всецело поддержали – в фильме даже будут использованными ее личные вещи. А снимать картину будут сразу три режиссера Первого канала – Евгений Попов, Владимир Баранов и Дмитрий Пуговкин. Премьера запланирована на март 2020 года, в первую годовщину со дня смерти Началовой. Очевидно, рейтинги ее побьют рекорды.