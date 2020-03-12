Обдерет как липку: что достанется Самойловой после развода с Джиганом

Накануне в Сети появилась информация о том, что девушка планирует после развода забрать четверых детей, а также лишить его родительских прав. Напомним, в Сети появилось несколько видео, на которых артист размахивает косяком, матерится при детях и просит одну из своих дочерей принести ему алкоголь.
Правозащитник рассказал, на что может рассчитывать Оксана Самойлова после официального расторжения брака с Джиганом. Выяснилось, что разделу подлежит все совместно нажитое имущество, начиная с 2012 года. Машины, квартиры, активы и авторские права за этот период в равной степени могут быть распределены между супругами, рассказал адвокат Нарек Костанян. Он объяснил, что длительность бракоразводного процесса зависит от того, будет ли кто-то из пары пытаться сохранить отношения. Если одна из сторон решит настаивать на примирении, процедура займет два-три месяца.
Впрочем, на столь быстрый исход надеяться не приходится из-за раздела имущества и "детского" вопроса. Так как у пары три дочери и сын, предстоит понять, с кем они останутся после расставания. "Будет решать суд. На практике чаще всего оставляют с мамой", – цитирует правозащитника Пятый канал.
Мужчина пояснил, что после развода у Джигана будут удерживать 50 процентов со всех доходов на обеспечение детей. Оксана Самойлова может рассчитывать на хорошую сумму, считает Нарек Костанян.
Напомним, сейчас рэпер на реабилитации после того, как несколько дней подряд находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Доказательством является его неадекватное поведение во время прямых эфиров в "Инстаграм". Оксана Самойлова не комментировала ситуацию, однако накануне выложила в "Сторис" загадочную картинку с текстом "Я просто не хочу просыпаться в этот мир".
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