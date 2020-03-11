Оксана Самойлова вышла на связь после загадочного инцидента с Джиганом

Казалось бы, с рождением долгожданного сына в семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой наступило абсолютное счастье. А по факту исполнитель оказался в реабилитационном центре и теперь молит жену о прощении. После долгого молчания женщина выступила с сообщением.

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