"Как анорексичка": болезнь Заворотнюк страшно отразилась на ее дочери

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк выложила свежее фото, на котором предстала в легком летнем платье. Увиденное всерьез обеспокоило фанатов семьи "прекрасной няни".

Анна Заворотнюк развила бурную деятельность у себя в инстаграм-аккаунте. С недавних пор она почти каждый день выкладывает новые посты, сопровождая их пространными, но, впрочем, крайне обтекаемыми, словами, в которых рассуждает о прошлом: детстве, недавнем путешествии в Италию, о том, что переживает такое, что сложно даже сравнить с обычным стрессом.

Пока поклонники теряются в догадках, почему вдруг Аня стала такой активной в соцсети после месяцев молчания, молодая женщина обнародовала новую публикацию. Старшая дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фотографию, на которой запечатлена в легком летнем платье с короткими рукавами и не менее короткой юбкой. Наряд продемонстрировал невероятно стройную фигуру Анны.

Пока одни подписчики бросились спрашивать у нее, как себя чувствует Анастасия Заворотнюк, а другие – желать звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня" скорейшего выздоровления, другие обратили внимание на саму Анну. В частности, их привлекли ее очень тонкие предплечья. "Ну и руки! Просто ниточки!", "Аня, вы очень худенькая, это вы так от переживаний похудели??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Мать болеет, мы понимаем, но есть тоже надо, вы прям как скелет((", "Как анорексичка с этими руками..." – высказались встревоженные комментаторы. Они сделали вывод, что болезнь артистки крайне негативно сказалась на ее дочери.

На снимке Анна Заворотнюк снята серьезной, а вот сам пост она посвятила теме счастья. Она рассказала, что вкладывает в это понятие: "Для меня счастье – проснуться и осознать, что все мои близкие и родные живы и здоровы. Любить и быть любимой. Искренне дружить и полностью доверять. Знать, что тебя не предадут. Заниматься делом, которое доставляет мне истинное удовольствие. Быть уверенной, что иду в нужном направлении". Дочь Анастасии Заворотнюк убеждена, что счастье в моменте, оно переменчиво и нестабильно.