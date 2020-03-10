"Считаю это большим грехом": неожиданные откровения дочери онкобольной Заворотнюк

"Теперь я буду стараться больше выходить с вами на связь, не было сил прервать молчание", – заверила Анна. Этим сообщением она очень обрадовала подписчиков, которые ждут новостей.
Пояснила она и то, почему семья не приходит на ток-шоу и сторонится внимания. "Мы никогда не будем раздувать шоу из нашей трагедии. Считаю это большим грехом", – написала Анна в комментариях к одному из своих постов в социальной сети "Инстаграм".
При этом молчание семьи порождает самые дикие слухи. "Надоели уже эти фейковые новости о смерти Вашей мамы. Я очень уважаю Анастасию и желаю скорейшего выздоровления!" – обратился к Анне один из почитателей.
"Сегодня прочла статью, что Настя уже три месяца не с нами, а родственники специально не озвучивают – якобы по просьбе Анастасии – и огласят только через полгода", – вторил другой. "Не верьте этим грязным сплетникам. Им все воздастся!" – призвала дочь актрисы.
Как оказалось, семья Заворотнюк уповает не только на отечественных и заморских эскулапов, но и на помощь Бога. "Мы молимся коллективно каждый день. Были у Матронушки (святая Русской православной церкви, мощи находятся в Покровском женском монастыре в Москве. – Прим. ред.) много раз, она нам помогает", – рассказала Анна.
Напомним, что в августе 2019-го Анастасия Заворотнюк прекратила участвовать в театральных постановках. 15 октября прошлого года в близком окружении актрисы заявили, что та проходит курс лечения. На этом фоне поползли слухи о тяжелом онкологическом заболевании у звезды театра и кино.
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