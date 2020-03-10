Дочь наконец сообщила о состоянии парализованной Анастасии Заворотнюк

О том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна, заговорили еще летом 2019 года. Тогда актриса вдруг резко пропала с радаров: перестала работать, вести свой аккаунт в социальной сети "Инстаграм", давать интервью, выходить в свет. Поползли слухи, что артистка усиленно лечится. А дальше одна за другой стали распространяться новости, одна другой страшнее.
По некоторым данным, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак головного мозга, с которым когда-то тщетно боролась певица Жанна Фриске. Тогда стали говорить, что якобы беременность могла спровоцировать страшный недуг. Напомним, что осенью 2018 года у актрисы и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева появилась дочь Мила. Ходили слухи, что ребенок появился на свет благодаря ЭКО, а по другим данным, девочку и вовсе родила суррогатная мать.
Чтобы избежать спекуляций, близкие Анастасии, хранящие полнейшее молчание, создали в "Инстаграм" специальный аккаунт, в котором развенчивались самые дикие слухи, касающиеся состояния актрисы. Однако с декабря 2019 года он не функционирует. Многочисленные фанаты буквально впали в истерику, теряясь в догадках, что же на самом деле происходит со звездой сериала "Моя прекрасная няня".
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