"За какие заслуги?": в Кремле отказались награждать умершую Началову

С каким волнением близкие Началовой утром 12 марта следили за обновлениями на Официальном интернет-портале правовой информации! Ведь там должен был появиться Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами.
Владимир Путин распорядился, в частности, присвоить звание "Заслуженного артиста" оперной певице Аиде Гарифуллиной и фолк-исполнительнице Пелагее, а звания "Заслуженный деятель искусств" удостоились продюсер Первого канала Юрий Аксюта, актер и педагог Игорь Золотовицкий. Всего в списке десяток фамилий, но Юлия Началова в документе не значится...
Для многих отказ президента наградить артистку стал ударом. Ведь грандиозный российский флешмоб "Юля – заслуженная!" объединил людей разных возрастов и профессий.
Мама певицы Таисия Николаевна признавалась, что не ожидала такой волны людской любви: "Хочу сказать большое спасибо людям, которые взяли на себя инициативу и организовали народный флешмоб. Со всех уголков не только России, да и всего мира шлют фотографии со словами "Юля – заслуженная!". Нас поразило, что участники этой акции разных возрастов. Особую благодарность мы получаем от деток, которые растут на Юлиных песнях. Это движение поддерживают профессиональные музыканты, педагоги музыкальных и общеобразовательных школ".
Впрочем, нашлись и те, кто считает это решение справедливым. Мол, за какие особые заслуги перед страной давать звание Юлии Началовой, ведь тот же Владимир Высоцкий не был ни "народным", ни даже "заслуженным".
Напомним, что в обществе весь этот год появлялись различные идеи по увековечиванию памяти скоропостижно скончавшейся Юлии Началовой. Предлагалось открыть в ее квартире мемориальный музей, назвать ее именем музыкальную школу и улицу, освятить в ее честь храм, установить памятник на одной из московских площадей, сделать изучение ее творческого наследия обязательным в школе. Пока ни одна инициатива не нашла поддержки.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
В россии могут легализовать проституцию...
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Одиночество- <цензура>!
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Лиона-хамелиона
Жизнь в России
Какое имя лучше?