Родственники Началовой доверили Первому каналу самое сокровенное

16 марта исполнится год со дня скоропостижной смерти Юлии Началовой. По всей стране пройдут траурные мероприятия и акции памяти. Телеканалы будут транслировать концертные записи и программы с участием певицы. Поклонники ждут, что Первый канал в эти скорбные для всех дни представит биографический сериал о жизни одной из самых любимых народом певиц.

"Мы ждем и надеемся, что премьера состоится скоро, изначально хотелось ко дню ее рождения в январе, но не нам решать. Если так получится, что она состоится ко дню смерти – это будет памятно. Но пока даты выхода фильма нет", – рассказала "Дни.ру" пресс-секретарь певицы Анна Исаева.

"Мы все – родные, друзья, поклонники – очень волнуемся, – продолжает Исаева. – Как люди примут эту нашу работу, как оценят? Каждый из членов семьи дал интервью, и многие из описанных событий ожили в кадре при помощи артистов. Мы старались, чтобы он был максимально честным".

Главную роль в картине играет актриса Марина Орлова, а роль футболиста Евгения Алдонина досталась Алексею Гаврилову (Леману). Оба играли в сериалах на ТНТ. Марина появлялась в "Барвихе", Алексей – в "Универе". Оба участвовали и в шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле".

"Я как пиарщик помогу им всем, чем смогу, – заверила Исаева. – Мне кажется, получилась очень достойная работа, которую важно хорошо представить".

Кстати, сама Анна Исаева тоже появится в фильме камео – она играет саму себя. Но уверяет, что миллионов на проекте, как придумала пресса, не заработала. Не имела она меркантильных интересов и помогая семье певицы в публикации "Писем отца к Началовой". "По договору с издательством за помощь в работе над книгой мне дали 20 тысяч рублей и все", – призналась Анна Исаева.– Я не зарабатываю на памяти артистки, не продаю ничего, не наживаюсь на ней. Она – часть моей жизни, судьбы. И моя цель – помочь сохранить о ней память, Юля достойна".