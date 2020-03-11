Звезда сериала "Тайны следствия" призналась в романе с Булановой

Актер уже 25 лет живет в счастливом браке с балериной Ириной Панфиловой. Однако он позволил себе небольшую интрижку во время работы с известной певицей. Слухи об их отношениях появились после съемок в картине, где в одной из сцен пара страстно целуется в бассейне.
"Танька чудесная! Таня светлая, Таня прекрасная, Таня волшебная, Таня талантливая. У меня была влюбленность в Таню", – признался артист Борису Корчевникову. Как отметил Олег Алмазов, в певицу невозможно было не влюбиться, поэтому он решил не скрывать нежные чувства.
Ведущий уточнил, была ли жена актера в курсе его романа с Булановой. "Теперь знает", – отшутился мужчина. Однако добавил, что его супруга – мудрая женщина. "Нет слова "знала", есть слово "чувствовала". Ирочка всегда знает, на кого я посмотрел", – призналась звезда сериала "Тайны следствия".
Артист отметил, что такие отношения для взрослого мужчины – это нормально, иногда необходимо испытывать эмоции к другим женщинам. "Была милая романтическая влюбленность Олега Алмазова в Татьяну Буланову", – вспомнил он тот период своей жизни.
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