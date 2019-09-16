"Когда уже он оставит меня!?": Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа

Певица Татьяна Буланова была замужем дважды. Правда, со вторым супругом, футболистом Владиславом Радимовым, не может разъехаться по сей день. Об этом она рассказала корреспонденту "Дни.ру" на музыкальном фестивале "Бархатный сезон", который в Сочи второй год проводит гранд-отель "Жемчужина".



Брак с Радимовым у Булановой длился с октября 2005-го по декабрь 2016-го. С момента развода прошло почти два года, но бывшие супруги все еще живут под одной крышей!

"У нас с ним особые отношения. Мы развелись, но пока еще проживаем на совместной территории. В моей квартире. Очень надеюсь, что через какое-то время будем жить раздельно", – говорила Буланова порталу Sobesednik.

Корреспондент "Дни.ру" выяснил подробности совместного быта бывших супругов. "Он мне ставит какие-то сроки, когда съедет, но все еще остается со мной, – пояснила артистка. – Есть я ему не готовлю, никто не готовит, но пытаюсь мыть посуду за ним – терпеть не могу грязные тарелки в раковине. Это меня напрягает, и я все думаю, когда же он уже меня оставит!?"

"Я искренне желаю ему счастья, – продолжила Буланова. – Надеюсь, что он встретит прекрасную женщину и построит семью".

Рассказала Буланова и о сыновьях – 26-летнем Александре и 12-летнем Никите. "Старший начинал учиться в институте культуры, но что-то не пошло, и он перешел в университет технологии питания, – сообщила Таня. - Сегодня работает бариста, хотя мечтает быть музыкантом – играть на барабанах в группе. Я не пью обычно кофе, но к сыну в кофейню приходила пару раз – вкусно готовит. И всегда честно платила за кофе, блатом не пользовалась".



"Что касается младшего, то он еще школьник, – добавила Буланова. – Не знаю, на кого он будет учиться потом. Пока говорит, что хочет играть на синтезаторе. Я записала его в вокальную школу. А вот футболистом, как его отец, он быть не хочет, чему я даже рада".

