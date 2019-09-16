"Когда уже он оставит меня!?": Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа

Брак с Радимовым у Булановой длился с октября 2005-го по декабрь 2016-го. С момента развода прошло почти два года, но бывшие супруги все еще живут под одной крышей!
"У нас с ним особые отношения. Мы развелись, но пока еще проживаем на совместной территории. В моей квартире. Очень надеюсь, что через какое-то время будем жить раздельно", – говорила Буланова порталу Sobesednik.
Корреспондент "Дни.ру" выяснил подробности совместного быта бывших супругов. "Он мне ставит какие-то сроки, когда съедет, но все еще остается со мной, – пояснила артистка. – Есть я ему не готовлю, никто не готовит, но пытаюсь мыть посуду за ним – терпеть не могу грязные тарелки в раковине. Это меня напрягает, и я все думаю, когда же он уже меня оставит!?"
"Я искренне желаю ему счастья, – продолжила Буланова. – Надеюсь, что он встретит прекрасную женщину и построит семью".
Рассказала Буланова и о сыновьях – 26-летнем Александре и 12-летнем Никите. "Старший начинал учиться в институте культуры, но что-то не пошло, и он перешел в университет технологии питания, – сообщила Таня. - Сегодня работает бариста, хотя мечтает быть музыкантом – играть на барабанах в группе. Я не пью обычно кофе, но к сыну в кофейню приходила пару раз – вкусно готовит. И всегда честно платила за кофе, блатом не пользовалась".
"Что касается младшего, то он еще школьник, – добавила Буланова. – Не знаю, на кого он будет учиться потом. Пока говорит, что хочет играть на синтезаторе. Я записала его в вокальную школу. А вот футболистом, как его отец, он быть не хочет, чему я даже рада".
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