"Я влюблена": Буланова сообщила о важных переменах

В беседе с ведущим артистка призналась, что в ее жизни наступил светлый период: она снова влюблена. Певица назвала нового избранника "прекрасным и удивительным человеком". Однако раскрыть имя мужчины она так и не решилась.
"В моей жизни сейчас все просто прекрасно. Я чувствую себя с ним удивительно комфортно и спокойно. Поэтому не спешу называть имя. Подождите, чуть попозже", – обратилась Татьяна Буланова к поклонникам.
В то же время артистка добавила, что пока не готова к третьей свадьбе. Она стала с опаской относиться к официальному браку после двух разводов. "Ведь и так спокойно можно жить. Но с другой стороны, если все будет прекрасно – почему бы и не пожениться?" – цитирует исполнительницу "7Дней".
Напомним, с 1992 по 2005 год артистка была замужем за продюсером группы "Летний сад" Николаем Тагриным. В 1993 году Татьяна Буланова подарила ему сына Александра. Вторым супругом певицы стал футбольный тренер Владислав Родимов. В 2007 году у пары появился сын Никита.
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