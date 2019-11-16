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"Я влюблена": Буланова сообщила о важных переменах

Татьяна Буланова. Фото: www.globallookpress.com
Татьяна Буланова стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", во время которой сообщила о важных переменах в своей жизни. Певица наконец-то встретила новую любовь.
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В беседе с ведущим артистка призналась, что в ее жизни наступил светлый период: она снова влюблена. Певица назвала нового избранника "прекрасным и удивительным человеком". Однако раскрыть имя мужчины она так и не решилась.

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 Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

"В моей жизни сейчас все просто прекрасно. Я чувствую себя с ним удивительно комфортно и спокойно. Поэтому не спешу называть имя. Подождите, чуть попозже", – обратилась Татьяна Буланова к поклонникам. 

В то же время артистка добавила, что пока не готова к третьей свадьбе. Она стала с опаской относиться к официальному браку после двух разводов. "Ведь и так спокойно можно жить. Но с другой стороны, если все будет прекрасно – почему бы и не пожениться?" – цитирует исполнительницу "7Дней".

Напомним, с 1992 по 2005 год артистка была замужем за продюсером группы "Летний сад" Николаем Тагриным. В 1993 году Татьяна Буланова подарила ему сына Александра. Вторым супругом певицы стал футбольный тренер Владислав Родимов. В 2007 году у пары появился сын Никита. 

Автор: 16 ноября 2019, 15:41
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Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Нк и чего? Харю отжарила ботокмом, разнесли под первое число и она влюблена в 60 лет . А нам то что? Смешно конечно , но не более того. Любовь требует тишины, а ты орешь. Значит врёшь.
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