Татьяна Буланова объявила о свадьбе

В семье Татьяны Булановой радостные перемены. Певица сообщила о скором бракосочетании.

Татьяна Буланова готовится к приятным изменениям. Пережившая два развода артистка объявила о свадьбе. Вот только уточнила, что речь идет не о ней, а о старшем сыне Александре. Певица родила его в браке с первым мужем Николаем Тагриным. Еще в прошлом году звезда призналась, что ради наследника взяла ипотеку. У Александра появилась любимая женщина, он решил съехать, и артистка предоставила паре жилье.

Вероятно, теперь Булановой снова придется вкладываться. На сей раз в свадьбу. "Саша несколько месяцев назад сделал предложение Ксении. Я только рада за ребят! Называю ее невесткой. Очень хорошая девочка, работает в сфере благотворительности, помогает животным", – цитирует певицу StarHit.

Когда именно состоится свадьба, Татьяна не знает – якобы влюбленные еще не определились. Артистка отметила, что с удовольствием примет непосредственное участие в организации торжества, если потребуется ее помощь.

Ранее в интервью Буланова сообщила, что готова стать бабушкой – и не единожды. Впрочем, проводить много времени с внуками у нее вряд ли получится. Певица много гастролирует, посещает светские мероприятия и снимается.

Да и в личной жизни у артистки все хорошо. Татьяна Буланова состоит в отношениях с бизнесменом, но его личность предпочитает не раскрывать. "У меня такое прекрасное состояние – я влюблена. Правда, ничего об этом рассказывать не хочу", – заявила недавно исполнительница.