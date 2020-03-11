Постельное фото Дмитрия Шепелева без одежды появилось в Сети

Дмитрий Шепелев не скучает после увольнения с "первой кнопки". Популярный телеведущий показал, чем занимается в свободное время.

В конце прошлого года пошли слухи о том, что Дмитрий Шепелев покидает Первый канал. СМИ распространили якобы слова шоумена, который вел скандальный проект "На самой деле": мол, он не готов до конца жизни озвучивать результаты ДНК-тестов.

В феврале телеведущий подтвердил информацию об уходе с "первой кнопки". Он подчеркнул, что расставание было спокойным, без обид. Дмитрий дал понять, что третьи лица уговаривали "не совершать ошибку". Однако чем сильнее на него давили, тем больше он утверждался в мысли, что все делает правильно. "Мое решение – это не ошибка", – заявил Шепелев.

Оставшийся без работы телеведущий не скучает. Вскоре после увольнения он отправился в горы с семилетним сыном Платоном, которого ему родила певица Жанна Фриске. А еще в свободное время Дмитрий читает. "Что делают безработные? Правильно, много читают. Одни – чтобы скрыть тревогу, а другие просто потому, что всегда это любили, и вот теперь самое время", – сообщил Шепелев.

Телеведущий опубликовал фотографию, на которой запечатлен лежащим в постели с голым торсом. В "Сторис" он уточнил, чьи книги привлекли его внимание. Речь идет об Иване Бунине, Владимире Набокове и Александре Куприне. В своем инстаграм-аккаунте Шепелев отметил, что скоро у него снова не будет времени для чтения. Вероятно, шоумен намекнул, что выходит на новую работу.