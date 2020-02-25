Заявлено о свадьбе Шепелева в Италии

После ухода из скандально известного ток-шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев быстро собрался и уехал в Италию. Говорят, компанию ему составила давняя возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова. Пара побывала в Милане. От Италии Дмитрий Шепелев в восторге. "Заявлять "хочу жить вот здесь" – это, конечно, совершенно безответственно. Но, простите, это первое, что приходит мне в голову, когда под ногами чистый асфальт, распускаются цветы в феврале и мужчины вокруг знающие толк в галстуках и пальто", – признался шоумен своим поклонникам.
Знающие люди сомневаются, что Дмитрий Шепелев действительно переедет в Италию, но убеждены, что именно здесь он в самое ближайшее время сыграет свадьбу с Екатериной Тулуповой. Как утверждает "Экспресс газета", торжество пройдет в Тоскане. А еще якобы популярный телеведущий присматривается к особняку недалеко от пляжа, где мог бы бывать наездами.
Напомним, что Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова познакомились благодаря собственным детям. Сын шоумена Платон и дочь дизайнера Лада (от отношений с банкиром Дмитрием Кленовым) посещают один детский сад. Об этом рассказал сам телеведущий. "В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми – они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья", – откровенничал Дмитрий Шепелев на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм".
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