Ксения Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Дмитрия Шепелева

В комментариях под постом в "Инстаграм" с поздравлением шоумена Александра Гудкова с днем рождения Ксения Собчак ответила на вопрос одного из фолловеров. Она высказалась о том, почему Дмитрий Шепелев уходит из популярной передачи.
Подписчик спросил, правда ли, что ведущего уволили из-за нее. Звезда отреагировала шуткой, недоумевая, причем тут она. "Но вообще в принципе все плохое в мире-из-за меня", – съиронизировала Ксения Собчак.
Отметим, в Сети ходят слухи о том, что Дмитрию Шепелеву урезали заработную плату, отдав ее Ксении Собчак, которая теперь ведут шоу "Док-ток". Однако этот комментарий знаменитость оставила без ответа.
Что касается поздравления коллеги Александра Гудкова, то Ксения Собчак призналась, что он стал для нее главным человеческим открытием года. По словам теледивы, он "просто невероятный и крутейший человек-добрый и неиспорченный славой" (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
Примечательно, что свое поздравление Ксения Собчак проиллюстрировала жутким снимком. На нем она предстала рядом с Александром Гудковым в гриме зомби.
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