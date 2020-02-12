Кардинально изменившуюся мать Бони перестали узнавать

Друзья-стилисты изменили имидж женщины. Они вывели рыжий пигмент с волос, превратив родительницу светской львицы в пепельную блондинку. Также парикмахер избавился от секущихся кончиков, сделав прическу более симметричной. Стоит отметить, что на фото "до" преображения женщина выглядит неухоженной. "За три часа своими золотыми руками он навел красоту!" – поделилась восторженной рекомендацией мастера по волосам бывшая участница "Дома-2".
Галина Ивановна сразу помолодела на десяток лет, как отметили подписчики Виктории Бони в инстаграм-аккаунте. Также они сделали комплимент яркой внешности мамы звезды, отметив, что именно в нее теледива пошла своей роскошной внешностью. "Мамуля красота, такой нежный взгляд", "Красивая мама, вы очень похожи", "Мама очень красивая женщина, теперь я понимаю, в кого вы такая невероятная", – написали восторженные фанаты.
Позже в сториз Виктория Боня выложила видео, на котором ее маме сделали еще и макияж. Женщине перекрыли косметикой морщины, освежили тон лица, поставив акцент на губы, и добавили накладные ресницы, которые выгодно подчеркнули голубые глаза.
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