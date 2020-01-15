Усохшая рука Виктории Бони ошарашила народ

Знаменитость решила отпраздновать Новый год по старому стилю. Она отправилась в один из русских ресторанов в Лондоне. В кадре, опубликованном в Сети, молодая мама позирует в красном клетчатом жакете и черной кожаной юбке. Медиаперсона сфотографировалась у зеркала.
"Мне идет красный? Как думаете, есть ли один оттенок или цвет, который подходит всем без исключения? Если да, то какой?" – поинтересовалась у поклонников звезда отечественного шоу-бизнеса.
Однако фанаты предпочли не отвечать на вопрос. Они принялись разглядывать фотографию Бони. Как сообщает Пятый канал, пользователи Сети заметили, что на снимке рука модели кажется очень худой, будто усохшей. В зеркале же предплечье Виктории выглядит крупнее раза в два. Подписчики обвинили экс-участницу "Дома-2" в злоупотреблении фоторедакторами.
"Толщина руки и ее отображение в зеркале разные. Знаменитости как нафотошопят, а потом говорят, что без фотошопа", – написала одна из фолловеров Бони. Телеведущая ответила, что тогда она бы наоборот прибавила себе объема. Особенно медиаперсона отметила свои худощавые руки и ноги.
Большинство поклонников предпочли не разглядывать снимок во всех деталях, а просто написали комплименты Виктории.
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