Народ высмеял Викторию Боню за дешевые понты

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Пятница 20 декабря
Лента новостей
19:36
Жилой дом в Подмосковье напечатают на 3D-принтере
19:22
Календарь красоты на январь 2020 года
19:14
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
19:10
Горбачев рассказал о пенсии в полмиллиона рублей
19:06
Еще один сотрудник ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке
18:03
"Дни.ру" дарят билеты: концерт группы "Алиса"
18:01
На Урале сверстники затравили некрещеную школьницу
17:39
Ждал хозяина годами: российский "Хатико" обрел новые дом и семью
17:14
У стрелка с Лубянки неожиданно нашли кукловодов
17:04
В Роскачестве назвали лучшие игристые вина в России
16:59
Четыре полезных сока для женской красоты
16:52
Вспыхнувший в Москве трамвай превратился в фейерверк на колесах
16:34
У беременной пассажирки случился срыв из-за сотрудников "Аэрофлота"
16:31
Совет на выходные
16:26
Гороскоп на неделю
16:22
Шокирующая новость о Загитовой ошеломила планету
14:59
Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса
14:50
Жуткие последствия урагана в России попали на видео
14:43
Горячий Новый год: куда улететь в последний момент
14:39
"Выглядит чебурашкой": Боне дали смачную оплеуху
14:31
"Соберите все и сожгите": Волочкова избавилась от вульгарных тряпок
14:19
В Москве мужчина забрался на Крымский мост
14:17
"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
14:09
Розенбаум предложил внуку наколоть родную мать
14:08
Поговорившая с Заворотнюк актриса Удовиченко предстала с новым лицом
14:00
Сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса ушла из жизни
13:56
"Этот момент мы уже прошли": Глюкоза высказалась после слухов об изменах мужа
13:56
"Трусы надень или крест сними": богохульство Билана возмутило священника
13:56
Москвичи сбросили с вертолета Gelandewagen (видео)
13:37
Президент Федерации футбола погиб в страшной аварии
13:19
Максакова взбесилась после слухов о госпитализации
13:17
В Ивановской области брат и сестра провалились под лед и утонули
13:15
Куда сходить в Москве: афиша c 20 по 26 декабря 2019 года
13:11
"Даже обидно": Сюткину не дали взятку на шоу "Голос"
13:08
"С вами шутить нельзя": любовница Тимати устроила стрельбу
12:51
"Пришла с того света": 60-летняя отвергнутая невеста устроила истерику на "Давай поженимся!"
12:51
Душили ремнем: в Архангельске две школьницы жестоко убили ровесницу
12:39
"Баба Яга в тылу врага": что пластический хирург сделал с постаревшей Рудковской
12:27
Корреспондента "Коммерсанта" задержали возле здания ФСБ
12:13
"Для меня это развлечение": Навку сняли во время утех с Жасмин
12:10
В Подмосковье закрыли подпольное казино
12:01
"Мы сами виноваты!": Хилькевич горюет из-за ошибок прошлого
11:53
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед
11:48
"Я долгое время хранила это в себе": певица Нюша стала жертвой извращенца
11:44
"Не им с этим жить, а нам": звезда "Дома-2" высказалась после серьезной операции
11:43
У волейболиста сборной России угнали автомобиль за 3,5 миллиона рублей
11:42
Секреты незабываемого отдыха в Мексике
11:24
Данные 267 миллионов пользователей "Фейсбука" появились в открытом доступе
11:10
Какую икру лучше всего покупать
11:09
"Просто красотка!": белая и пушистая Гузеева привела россиян в экстаз
11:08
Бойня на Лубянке привела в восторг одичавших украинцев
10:58
Сел в маршрутку и пропал: в Челябинске разыскивают ребенка
10:52
Родные оставили в клинике просящуюся домой Федосееву-Шукшину
10:35
Hi-Tech Mail.ru запускает голосование за "Лучший гаджет 2019"
10:31
Заботливый Овечкин играет с подросшим сыном (видео)
10:30
SSJ-100 не смог вылететь в Москву из-за проблем с двигателем
10:27
"Зомбирован": отец поделился шокирующими данными о стрелке с Лубянки
10:05
В московском McDonald's хулиганы угрожали охраннику пистолетом
09:56
Артистка Максакова попала в больницу
09:45
"Как гончая собака": исхудавшая Лолита поделилась сокровенным
09:31
Журналистку задержали после разговора с матерью стрелка с Лубянки
09:28
"Я ей не нравилась": Подольская раскрыла отношения с Пугачевой
09:11
Гуцериева сняли на видео возле здания полиции
09:03
Известный актер бросил дочь из-за измены жены
08:54
Рубль побил доллар и евро
08:31
Пригожин нанес неожиданный удар Фриске
08:22
"Прикид не очень": "мохнатая" Орбакайте в сапогах-чулках атаковала сексуальностью
08:07
"Общался с арабами": убитая горем мать рассказала о стрелке с Лубянки
06:06
"Ушлая дурнушка": молодой избраннице Петросяна влепили смачную пощечину
04:14
Пятилетняя россиянка стала одной из богатейших людей мира
02:05
По одному подарку и салаты без майонеза: Кожевникова отказалась баловать сыновей
00:13
Популярная телеведущая влезла в долги из-за покупки замка
00:05
Выходка близкого человека добила тяжелобольного Порошенко
21:51
Седокова в БДСМ-наряде влезла в грызню светских львиц и Собчак
21:40
Юная дочь Урганта поселилась в Нью-Йорке с темнокожим любовником
21:09
Странные детали стрельбы на Лубянке
21:07
За рискующего остаться без жилья Киркорова отдуваются другие
21:06
Итоги стрельбы в Москве: погибли сотрудники ФСБ и ГИБДД
20:38
Лазарев рассказал о самом большом страхе при воспитании детей
20:32
"Есть!": ликвидацию стрелка на Лубянке сняли на видео
20:09
Все напавшие на здание ФСБ стрелки ликвидированы
20:03
На семью парализованной Заворотнюк свалилась новая беда
20:00
Стреляли в спину: ранение сотрудника ФСБ попало на видео
19:58
"Какой ужас": Собчак пострадала из-за расстрела в центре Москвы
19:56
Герои-гаишники кинулись спасать людей в ходе стрельбы в Москве
19:46
Стрельба под окнами ФСБ: появилось первое фото нападавшего
19:36
Путину доложили о перестрелке в центре Москвы
19:33
Впервые в истории: 11-летняя российская фигуристка исполнила четверной тулуп (видео)
19:33
У здания ФСБ после стрельбы нашли рюкзак с гранатой
19:29
Названы имена пострадавших в ходе стрельбы в центре Москвы
19:26
Жуткие кадры с места стрельбы в центре Москвы
19:20
Четыре человека погибли в результате стрельбы в центре Москвы
19:17
У здания ФСБ после стрельбы начался штурм
19:11
В здании ФСБ после стрельбы начался пожар
19:01
В центре Москвы расстреляли людей: последние подробности бойни у здания ФСБ
18:57
Маленькая дочь Кудрявцевой очаровала народ на новогоднем утреннике
18:46
Стрельба в центре Москвы: у здания ФСБ ранили двух силовиков
18:41
Создатель спецэффектов покорил Москву
18:39
В Москве появилось новое "место силы" для загадывания желаний
18:32
Как избежать "озера в лесу", или вся правда о трансплантации волос
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как избежать "озера в лесу", или вся правда о трансплантации волос
Лучшие новогодние представления для детей и взрослых
Секреты незабываемого отдыха в Мексике
Медведева мечтает изрезать лицо
Что связывает Михаила Гуцериева и Александра Лукашенко
Мальвина: Королевой в мини прицепили голубые косы
Шоу-бизнес

Народ высмеял Викторию Боню за дешевые понты

Виктория Боня. Фото: www.globallookpress.com
Виктория Боня вновь оконфузилась из-за любви к роскошной жизни. Народ высмеял ее за дешевые понты.
прочитано 81 раз

В глобальной сети разгорелись нешуточные споры. Телеведущая недавно побывала в Москве, где посетила рождественский ужин и пообщалась с немецким модельером Филиппом Плейном и его друзьями. По всей видимости, Виктория отлично провела время со своим старым приятелем, однако после столь приятного отдыха в хорошей компании нужно было возвращаться домой.

ПО ТЕМЕ

Виктория Боня крупно опозорилась за рубежом

 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Уже на следующее утро Боня должна была прилететь обратно в Лондон. Скорее всего, девушка заранее купила себе билет. По словам Виктории, у нее был посадочный талон в бизнес-класс, но она добровольно переместилась в эконом, так как пассажиров практически не было и она могла с комфортом прилечь сразу на трех сиденьях, сообщает издание Teleprogramma.pro.

Впрочем, подписчики знаменитости не поверили ей. Люди начали унижать звезду отечественного шоу-бизнеса, на все лады распевая несложный мотив, что у Виктории, на самом деле, не было денег и она просто изначально взяла себе билет в эконом-класс.

Тем не менее, у телеведущей нашлось, что ответить. Она записала обращение, которое опубликовала на личной странице в социальной сети "Инстаграм" в разделе сториз. Там девушка показала свой посадочный талон, на котором действительно значится бизнес-класс, а также лихо поставила злопыхателей на место, отметив, что летать в экономе в принципе не зазорно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Автор: 20 декабря 2019, 19:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Украинские танки на Кубани": Путин отбил наглую провокацию Цымбалюка
Халява кончилась: Путин спустил с небес обнаглевшего Лукашенко
Вскрылись шокирующие планы Зеленского на Севастополь
Лукашенко решился на подлую провокацию перед встречей с Путиным

Шоу-бизнес

"Лишь бы хороший был человек": 55-летняя Гулькина о состоятельном любовнике
Варнава прилюдно сорвалась на детей (видео)
Кудрявцева ахнула от неожиданного признания Дубовицкой
Директор Бузовой сделал заявление о ее романе с блогером

Проишествия

"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
"Есть!": ликвидацию стрелка на Лубянке сняли на видео
Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей (видео)
Трампу доложили о жуткой бойне

Lifestyle

Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
Шоу-бизнес

Поговорившая с Заворотнюк актриса Удовиченко предстала с новым лицом

Актриса заметно изменилась
Шоу-бизнес

Пригожин нанес неожиданный удар Фриске

Продюсер высказался о преобразившейся женщине
Шоу-бизнес

"Баба Яга в тылу врага": что пластический хирург сделал с постаревшей Рудковской

Яна устала от критики
Шоу-бизнес

Известный актер бросил дочь из-за измены жены

Артиста заставили пройти ДНК-экспертизу

Гороскоп

Календарь красоты на январь 2020 года
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Расклад Таро на 2020 год для всех знаков зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Шокирующая новость о Загитовой ошеломила планету
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед
Заботливый Овечкин играет с подросшим сыном (видео)
Впервые в истории: 11-летняя российская фигуристка исполнила четверной тулуп (видео)

Регионы

Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
Экотехнопарк "Шиес": взгляд с другой стороны
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru