Родившая четвертого ребенка жена собралась развестись с Джиганом

В Сети появилась информация о том, что модель уличила избранника в неверности. Якобы кто-то отправил ей ролик, на котором видно, как муж ей изменяет.
После этого шокированная женщина выгнала рэпера Джигана из дома и теперь намерена подать на развод, сообщает Starhit.ru. Поговаривают, что исполнитель даже поднял на нее руку. Однако это неподтвержденная информация.
Ранее исполнитель опубликовал в "Инстаграм" кадры, на которых предстал в белом халате и сообщил, что с ним не все в порядке. Он отметил, что является психбольным, и его лечат в специализированной клинике.
Как писали "Дни.ру", после домашних пьяных выходок рэпер Джиган извинился перед женой. Известно, что сейчас певец находится в учреждении под названием Seaside Palm Beach – это реабилитационный центр для зависимых от алкоголя и наркотиков.
Напомним, недавно у рэпера Джигана родился долгожданный сын. Однако музыкант слишком увлекся празднованием этого важного события. Не исключено, что Оксана Самойлова, которая уехала рожать и наслаждаться первыми месяцами материнства в Майами, вернется в Москву раньше срока. Она уже признавалась подписчикам, что соскучилась по дому.
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