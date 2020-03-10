"Конченные!": Агутин эмоционально высказался о коллегах по сцене

"Музыка совсем девальвировала, – вздыхает музыкант. – Та музыка, которую нас заставляют слушать, превращается в нечто плоское, форматное".
"Нам кажется, существует фирменный панк, рейв, джаз, но массовая культура– это то, что играет с эстрадных площадок, – убежден исполнитель. – То, что люди потребляют, то они и есть. И если не заниматься поддержанием приличного уровня, ситуация будет только ухудшаться".
Звучащее со сцены сегодня Леонид Агутин характеризует очень эмоционально и называет его "некачественным, часто пошлым, непрофессиональным".
"Мы все уже конченные, а дети могут быть спасены", – убежден Агутин. Именно для их спасения с 12 по 22 июня на горном Курорте Красная Поляна в Сочи артист проведет II Музыкальный образовательный форум. Детей ждет актерское, хореографическое, фешен образование – на протяжении девяти дней они будут слушать знаменитых спикеров, учиться на мастер-классах. И тогда, возможно, можно будет надеяться, что на эстраде будущего появятся не временщики и халтурщики, а настоящие профессионалы, которые и достойны будут называться звездами.
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