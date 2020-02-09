Полуголая Агата Муцениеце возбудила россиян

Но во всех правилах есть исключения. Вот и скромная супруга Павла Прилучного наконец решилась добавить немного огня в свою жизнь.
В своем инстаграм-аккаунте актриса опубликовала соблазнительный снимок. Агата позирует в черных трусиках, накинув поверх обнаженного тела жакет. Макияж в стиле "смоки айс", небрежно собранные волосы и сигарета в зубах лишь придают кадру еще больше антуража. "Планы на вечер?", – дерзко спросила у фанатов звезда.
Поклонники не ожидали такой откровенности от тихой Муцениеце, но явно были приятно удивлены. Судя по реакции, многих представителей мужского пола пикантный кадр даже возбудил. "Огнище!", "Секси красотка", "Какая красивая!", "Шикарная", "Воу-воу-воу, полегче!", "Горячо!", – восторгались фолловеры.
"Бомбическая женщина!" – восхитился обожатель.
Напомним, совсем недавно Муцениеце вернулась из отпуска. Вместе с детьми она отдыхала в Арабских Эмиратах. На курорте Агата тщательно следила за питанием и начала активно бегать по
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