Исхудавшую Агату Муцениеце перестали узнавать

Актриса не скрывает эмоций – она счастлива, что ей предложили работу в таком масштабном проекте. Во-первых, жена Павла Прилучного обожает детей, ведь сама является матерью. Во-вторых, у нее прекрасные коллеги, с которыми предстоит сотрудничать на шоу.
Накануне Агата опубликовала снимок в своем инстаграм-аккаунте. На фото запечатлены сама актриса, а по обе стороны от нее – певица Полина Гагарина и заслуженный артист России Валерий Меладзе. "Нет слов! Только 💖", – заявила Муцениеце.
К слову, в кадре Агата предстала в шикарном образе. На ней – обнажающий плечи комбинезон с вырезом на груди. Дополнили аутфит накладные длинные волосы, собранные в высокий хвост.
Поклонники не узнали актрису. Мало того, что она сильно похудела, так еще и появилась в таком экстравагантном наряде. "Не узнала тебя, красивая какая", "Такая стройняшка! Прямо девочка! И не поверишь, что мама двоих детей", "Шикарная мадам", "Агата, Вы просто в идеальной форме!" – написали фолловеры.
"Во времена Трои война была бы из-за тебя", – предположил фанат.
Нашлись и те, кто не упустил возможности раскритиковать звезду. "Не позорилась уж бы!" – заявил злопыхатель.
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