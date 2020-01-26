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Узнавшая о долгах Прилучного Муцениеце сообщила важную новость

Агата Муцениеце. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press www.globallookpress.com.
Агата Муцениеце появится в новом сезоне шоу "Голос.Дети" на Первом канале. Актриса составит компанию ведущему Димитрию Нагиеву.
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Артистка не скрывает, что счастлива вновь появиться на съемочной площадке вокального состязания. Агата Муцениеце комфортно чувствует себя в роли телеведущей.

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"Это Голос!! Объявляю официально, я снова удостоилась такой чести, быть соведущей Дмитрия Нагиева. Я – счастлива! Это правда! Вернуться в родную команду! Тут, наверное, и не добавить больше, так что теперь смотрите на Первом канале. Я скучала, ура!" - написала Агата Муцениеце в личном "Инстаграм".

Напомним, ранее стало известно, кто займет кресла наставников в девятом сезоне шоу "Голос.Дети". В состав жюри вернулся Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста. Компанию ему составят Валерий Меладзе и Полина Гагарина.

Добавим, что Агате Муцениеце пришлось оправдывать мужа, Павла Прилучного, который, по сообщениям СМИ, задолжал налоговым органам около 150 тысяч рублей. Артистка сообщила, что не знала о проблемах супруга. Она отметила, что Павел не смог проконтролировать этот момент из-за загруженности на работе.

26 января 2020, 16:54
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как всегда защищает мужа-колотушку🤦🏻‍♀️😏😐
1

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