Указ о закрытии: шоу "Дом-2" вынесли вердикт

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства Русской православной церкви Дмитрий Смирнов потребовал снять с эфира шоу "Дом-2" и "Давай поженимся!". Священник уверен, что эти телепроекты развращают современное общество.

Протоиерей считает, что у людей, которые участвуют в этих рейтинговых шоу, совершенно не развит вкус. Кроме того, он убежден, что они давно не читали классику.

В качестве примера Дмитрий Смирнов привел произведение Ивана Тургенева "Записки охотника". Зрителям, которые хотят увидеть телешоу, он дал совет. "Есть "Поле чудес" – пускай смотрят", – цитирует священника Teleprogramma.pro.

Кроме того, Дмитрий Смирнов нелестно отозвался об участниках популярных шоу. "Тех, кто участвует в "Доме-2", и людьми сложно назвать. Внешне они похожи на людей, но ведут себя, как животные. Они ничего не делают, а им платят деньги", – заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".

"Если бы я был президентом, то в первую же ночь подписал указ о закрытии "Дома-2" и "Давай поженимся!", – вынес вердикт передачам священник. По его мнению, обе программы негативно влияют на рождаемость в стране.

Протоиерей уверен, что участники шоу "Дом-2" ничего хорошего для общества не делают. При этом они получают неплохие деньги за участие в скандальных проектах.

Отметим, шоу "Дом-2" пытались закрыть на протяжении многих лет. Однако до сих пор этого не произошло – после шумных обсуждений и инициатив полюбившийся многим зрителям телепроект продолжает жить.