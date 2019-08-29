Объявлено о закрытии телепроекта "Дом-2"

Стало известно, что премьеру перенесли, а новую дату показа не сообщили. Как оказалось, материал не прошел цензуру.
Продюсер и руководство канала ТНТ сочли предстоящий выпуск материал слишком откровенным. Из-за этого они отклонили пилотную версию. Сами съемки временно приостановлены.
Отметим, на этот раз участники телестройки должны были жить на корабле вблизи Сейшел. В роли ведущих были выбраны Андрей Черкасов и экс-участница проекта красотка-брюнетка Лера Фрост.
О том, что из участниц ее переводят в ведущие, девушка узнала в конце мая. Конечно, ее радости не была предела.
Напомним, Лера пришла на "Дом-2" в марте 2015 года. Сначала она начала строить отношения внутри периметра съемочной площадки с Олегом Бурхановым, однако вскоре пара рассталась, так и не найдя общего языка.
После него у Фрост началась бесконечная череда мужчин. Последним ее избранником стал Захар Саленко. Но молодой человек поддался соблазну и изменил возлюбленной с другой яркой участницей. Несмотря на всю боль и обиду, Фрост смогла простить Саленко. Пара помирилась и вскоре покинула проект, чтобы начать строить здоровые отношения за периметром съемочной площадки. Но сделать им этого не удалось. Всего спустя три месяца они окончательно расстались.
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