Мать Тимати обернулась против его невестки

Модель всеми силами пытается намекнуть на то, что они с продюсером связаны брачными узами. Но родительница музыканта постоянно отрицает этот факт, отмечая, что ее наследник так и не женился на Решетовой. "Уже не в первый раз Симона Яковлевна подчеркивает статус Насти: нет, не жена", – пишет в своем микроблоге Лена Миро.
По мнению автора, у рэпера Тимати просто-напросто нет намерения прожить с Анастасией долгую и счастливую жизнь. "Если у мужчины есть намерение быть с женщиной до конца своих или ее дней, он на ней женится. Нет такого намерения? Хочет жить с ощущением, что в любой момент можно соскочить? Не женится. Вот такая простая аксиома", – объяснила Миро.
Но, судя по всему, Решетову такое положение дел не устраивает и она всячески пытается выставить себя в свете замужней дамы. Но Симона пресекает каждую попытку невестки.
Недавно в своем инстграм-аккаунте мать рэпера Тимати заявила, что оба ее сына не женаты. Кроме того, на днях она объявила, что не считает Анастасию членом семьи.
"Травит девку. Вот прям натурально травит. А глупая и слабая Настька глотает. Правда же заключается в том, что ответственность измеряется именно штампом в паспорте, но ни Тимати, ни его мать не считают Настю достойной этой самой ответственности", – заявила Лена.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Что случилось с дочкой Успенской?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Не рано ли рожать в 16 лет?
Секс
Жизнь вечная в молодом теле.
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Старше парня на семь лет
Жена должна подчиняться