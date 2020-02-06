Мать Тимати обернулась против его невестки

Недавно в семье рэпера Тимати произошло радостное событие. Его возлюбленная Анастасия Решетова подарила ему сына. Но девушка так и не смогла наладить отношения с его матерью Симоной.

Модель всеми силами пытается намекнуть на то, что они с продюсером связаны брачными узами. Но родительница музыканта постоянно отрицает этот факт, отмечая, что ее наследник так и не женился на Решетовой. "Уже не в первый раз Симона Яковлевна подчеркивает статус Насти: нет, не жена", – пишет в своем микроблоге Лена Миро.

По мнению автора, у рэпера Тимати просто-напросто нет намерения прожить с Анастасией долгую и счастливую жизнь. "Если у мужчины есть намерение быть с женщиной до конца своих или ее дней, он на ней женится. Нет такого намерения? Хочет жить с ощущением, что в любой момент можно соскочить? Не женится. Вот такая простая аксиома", – объяснила Миро.

Но, судя по всему, Решетову такое положение дел не устраивает и она всячески пытается выставить себя в свете замужней дамы. Но Симона пресекает каждую попытку невестки.

Недавно в своем инстграм-аккаунте мать рэпера Тимати заявила, что оба ее сына не женаты. Кроме того, на днях она объявила, что не считает Анастасию членом семьи.

"Травит девку. Вот прям натурально травит. А глупая и слабая Настька глотает. Правда же заключается в том, что ответственность измеряется именно штампом в паспорте, но ни Тимати, ни его мать не считают Настю достойной этой самой ответственности", – заявила Лена.