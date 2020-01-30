"Ем все": Решетова пошла вразнос после родов

Анастасия Решетова рассказала поклонникам о растяжках и набранном после рождения ребенка весе. Девушка больше не намерена сидеть на диетах.

Подруга Тимати опубликовала в своем "Инстаграм" новый пост с признанием. Настя поделилась, что после родов перестала беспокоиться из-за лишних килограммов и приняла тело таким, какое оно есть. "Я поняла, как важно любить и не винить себя, даже если я на несколько килограммов полнее и с растяжками на животе", – откровенничает молодая мама.

Оказывается, раньше модель переживала из-за каждого съеденного кусочка: "Уже не помню, когда в последний раз просила приготовить мне блюдо без соли, считала, сколько калорий в еде, или боялась съесть кусочек сладкого, лишь бы завтра не появился целлюлит". Новоиспеченная мама пересмотрела свои взгляды на прием пищи и теперь не винит себя за лишнее: "Я ем все – мясо, сладкое, мучное , молочку и прочие страхи веганов и вечно худеющих. Просто не объедаюсь до состояния тяжести".

Многие думали, что подруга Тимати сразу после родов побежит в спортзал, чтобы вернуться в прежний вес как можно скорее. Анастасия Решетова считает, что торопиться не стоит и формами лучше заняться после завершения грудного вскармливания: "Скоро вы снова будете видеть "Сторис" с массажа, из зала и бассейна. Активно приводить себя в форму начну, как полностью закончится ГВ".