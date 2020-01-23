"Специально выставили?": мать Тимати показала Решетову в неприглядном виде

В своем "Инстаграм" мать Тимати опубликовала "карусель" черно-белых снимков. На них она показала внучку Алису, сына, а также его избранницу Анастасию Решетову.
На фотографиях девочка счастливо и задорно улыбается. "Не знаю, как Алиса это делает, но получается очень выразительно и стильно! Люблю черно-белое фото!", – подписала свой пост Симона Юнусова. Если кадрами с малышкой пользователи соцсети восхитились, то последний снимок с Анастасией Решетовой вызвал у многих смешанные чувства.
Некоторые решили, что мать Тимати специально выставила возлюбленную рэпера в неприглядном виде, чтобы насолить ей. Ряд фолловеров даже не узнали в девушке без макияжа модель и светскую модницу. "Настя без фотошопа", "За что вы так Решетову?", "На последней фотке это кто?", "А невестку специально в таком неприглядном ракурсе выставили?!", – высказались подписчики.
Отметим, что Анастасия Решетова предпочитает скрывать от общественности своего сына Ратмира. Как писали "Дни.ру", ранее возлюбленная рэпера Тимати впервые показала его лицо. Малыш на фото представлен в профиль. Но даже по этому кадру видны формирующиеся черты. Снимок был сделан на побережье Тихого океана, куда Решетова с ребенком и певцом отправились отдохнуть.
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