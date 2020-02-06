Жена Цекало впервые показала родного ребенка

Супруга продюсера Александра Цекало удивила подписчиков своего инстаграм-аккаунта, опубликовав фотографию симпатичного упитанного малыша. Фолловеры привыкли видеть в микроблоге художницы лишь снимки из ее мастерской, с отдыха в компании мужа или в студии.
"Мой малыш. Я так люблю, когда ты улыбаешься", – приводит подпись к кадру Дарины Эрвин Paparazzi.ru. К слову, мальчик на снимке очень похож на жену Цекало. Поэтому пользователи соцсети засыпали ее вопросами: неужели у нее есть дети?
Вскоре жена Цекало развеяла домыслы поклонников. Модель сообщила, что нет никаких тайн: на фото ее братик. Дарина Эрвин рассказала, что малыш прекрасно ладит с ее знаменитым мужем.
Напомним, несколько месяцев назад Александр Цекало выкупил у экс-супруги фамилию, чтобы дать ее нынешней жене. Дарине Эрвин. Ранее он был связан семейными узами с Викторией Галушко, сестрой певицы Веры Брежневой.
Отметим, что жена Цекало очень чувственно относится к продюсеру и любит эпатировать общественность. Она часто публикует пикантные моменты их семейной жизни в соцсети: то страстно поцелует, то выставит напоказ свою большую грудь.
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