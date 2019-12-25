Молодая жена подарила Александру Цекало голую женщину

Дарина Эрвин сделала Александру Цекало интимный презент на Рождество. 28-летняя художница изрядно удивила шоумена.



Художница подарила супруга новой картиной, которая теперь украсит стены их дома в Беверли-Хиллз. На полотне изображена молодая обнаженная девушка. В принципе, этого можно было ожидать, ведь жена Александра Цекало специализируется на стиле "ню".

Кроме того, Дарина Эрвин вручила мужу и еще один, более оригинальный подарок – сделанную на заказ книгу с их любовной перепиской, сообщает "7 Дней". Идею она "украла" у французской писательницы Анаис Нин. В основу произведения лег ее дневник с описанием романа с Генри Миллером и его женой Джун.

Реакцию Александра Цекало на подарки модель разместила в сторис своего "Инстаграм". По ней видно, что продюсер был приятно удивлен.

Отметим, что Дарина Эрвин очень чувственно относится к мужу и любит эпатировать общественность. Она часто публикует пикантные моменты их семейной жизни в соцсети: то страстно поцелует, то выставит напоказ свою большую грудь.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Цекало выкупил у бывшей жены Виктории свою фамилию. Теперь сестра Веры Брежневой снова стала Галушкой, а Дарина взяла фамилию Цекало. Как писали "Дни.ру", Александр Цекало женился на модели в марте текущего года.