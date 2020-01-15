Молодая жена Цекало довела до тошноты волосатыми подмышками

Супруга продюсера – талантливая художница. Как человек искусства, Дарина Эрвин имеет свои, не всем понятные стандарты красоты. Это она доказала очередной работой в стиле "ню".
28-летняя супруга Александра Цекало в "Инстаграм" время от времени демонстрирует свои картины. Она рисует только оголенные тела. Каждый раз девушка поражает пользователей соцсети прорисовкой интимных мест.
На сей раз Дарина Эрвин показала черно-белую картину обнаженной женщины, которая демонстрирует волосатые подмышки, сообщает "Экспресс газета". У некоторых зрителей работа вызвала отвращение.
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