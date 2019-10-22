Молодая жена показала романтичное фото с 58-летним Цекало

Жена продюсера, которая обычно предпочитает показывать в своем микроблоге собственные картины, редко делится снимками с Александром Цекало. Поэтому каждый из них становится сенсацией.
Свежую фотографию Дарина подписала "Дома". В геолокации девушка указала Беверли-Хиллс, передает "Вокруг ТВ". Супруга шоумена постоянно проживает в США, куда эмигрировала еще подростком с матерью и отчимом из Казахстана.
На фото Александр Цекало с избранницей сидят, прижавшись друг к другу и смотря в камеру. Судя по их лицам, оба счастливы. Поскольку кадр был опубликован в "Сторис", в настоящее время он уже недоступен для просмотра.
Напомним, в США будущая жена Александра Цекало отучилась на финансиста в бостонском университете Suffolk University на деньги избранника матери, который работает адвокатом. Он же устроил ее в свою юридическую фирму. Однако девушка решила строить карьеру в кино, а затем всерьез увлеклась живописью.
Как писали "Дни.ру", Дарина Эрвин стала четвертой женой Александра Цекало. Закрытая свадебная церемония состоялась в начале марта в Беверли-Хиллз в присутствии самых близких людей. Свадебное путешествие обошлось продюсеру минимум в 760 тысяч рублей.
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